Streit über Geschwindigkeit von LTE-Ausbau in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) - Die Geschwindigkeit beim Ausbau des schnellen Internets in Niedersachsen ist im Landtag in Hannover umstritten gewesen. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sagte am Mittwoch, die Landesregierung werde nun erstmals Landesgeld zur Verfügung stellen, um die LTE-Versorgung in Niedersachsen bis Ende 2021 flächendeckend zu sichern. "Bestimmte Entwicklungen sind so rasant vonstatten gegangen, dass man mit dem Ausbau des Mobilfunks in Deutschland schlicht nicht hinterhergekommen ist."

Der FDP-Abgeordnete Jörg Bode warf Althusmann allerdings vor, die Landesregierung halte einen selbst gesteckten Zeitplan für den Ausbau eines leistungsfähigen Mobilfunknetzes nicht ein. Der Ausbau auf 4G-Standard ist ein Kernpunkt des Fahrplans zur Digitalisierung in Niedersachsen, für den das Land eine Milliarde Euro vorgesehen hat.