Straßensanierung: Innenausschuss befasst sich mit Beiträgen

Hannover (dpa/lni) - Über die Bürgerbeiträge für die Sanierung von Gemeindestraßen wird in Niedersachsen viel diskutiert. Die Fraktionen von SPD und CDU im Landtag wollen die Regelungen reformieren. In der Sitzung des Innenausschusses heute werden Vertreter von Bürgerinitiativen und Kommunen zu dem Entwurf Stellung nehmen. Das Papier sieht vor, dass den Bürgern künftig großzügigere Stundungs- und Ratenzahlungsmöglichkeiten als bisher eingeräumt werden. Ein weiterer Punkt des Entwurfs ist die Möglichkeit einer Ratenzahlung über 20 Jahre. Zum Ausbau kommunaler Straßen haben Haus- und Wohnungsbesitzer in Niedersachsen im vergangenen Jahr knapp 20 Millionen Euro beisteuern müssen.