SPD will Schülervertretungen auch an Grundschulen einführen

Hannover (dpa/lni) - Die SPD im niedersächsischen Landtag will Schülervertretungen künftig auch an Grundschulen einrichten. "In einem demokratischen Staat ist es wichtig, Schüler und Schülerinnen von Anfang an für Demokratie zu sensibilisieren", sagte der SPD-Abgeordnete Stefan Politze am Montag im Landtag. Bislang gibt es Schülervertretungen in Niedersachsen nur an weiterführenden Schulen.

Politze sagte, es mache ihn nachdenklich, dass die AfD ein Meldeportal gegen missliebige Lehrer einführen wolle. "Das ist Denunziantentum." Um das Demokratiebewusstsein in den Schulen zu stärken, will die SPD im kommenden Jahr 500 000 Euro aus Haushaltsmitteln bereitstellen. Das Geld soll vor allem in den Aufbau eines Schulnetzwerkes für Kinderrechte fließen, an dem sich 200 Grundschulen beteiligen sollen. Auch die Schülervertretungen sollten davon profitieren, sagte Politze.