Pistorius ruft zur Verteidigung der Demokratie auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat angesichts rechter Aufmärsche in Chemnitz zur Verteidigung der Demokratie gegen Faschismus und Rassismus aufgerufen. "Wir haben die Chance, Geschichte sich nicht wiederholen zu lassen", sagte Pistorius am Donnerstag im Landtag in Hannover. Die AfD demaskiere sich inzwischen täglich. "Wer vom deutschen Blut faselt, hat klar für sich formuliert, dass er dieses Grundgesetz mit seinen Rechten ablehnt." Da, wo die Landesregierung Risse zumache, reiße die AfD drei neue auf, weil es ihr nur darum gehe, die Spaltung der Gesellschaft voranzutreiben. "Stellen Sie sich darauf ein: Wir werden kämpfen."