Otte-Kinast: Sorge über Afrikanische Schweinepest in Belgien

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hat mit großer Besorgnis auf das Auftreten der Afrikanischen Schweinepest nahe der deutschen Grenze in Belgien reagiert. "Die Afrikanische Schweinepest hat einen überraschenden, großen und beunruhigenden Sprung nach Westen gemacht", sagte Otte-Kinast am Freitag im Landtag. Dies stütze die These, dass sich die Seuche auch über Lebensmittelreste verbreite. Sobald genauere Informationen aus Belgien vorliegen würden, werde Niedersachsen prüfen, welche Präventionsmaßnahmen getroffen werden sollen.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass 60 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze in Belgien die Seuche bei tot aufgefundenen Wildschweinen festgestellt worden war. Die Afrikanische Schweinepest ist eine schwere Virusinfektion, die Wild- und Hausschweine betrifft und für sie tödlich sein kann. Für den Menschen ist sie ungefährlich.