Niedersachsen will mehr barrierefreien Wohnraum schaffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - In Niedersachsen sollen künftig mehr Wohnungen entstehen, die auch für Menschen mit Behinderungen geeignet sind. Das ist das Ziel einer Änderung der Bauordnung, die am kommenden Donnerstag vom Landtag verabschiedet werden soll. Bei Neubauten mit mehr als vier Wohnungen müssen künftig alle Einheiten barrierefrei sein. Wie bisher auch müssen Gebäude, die mehr als vier Stockwerke haben, mit einem Fahrstuhl ausgestattet werden. Künftig sollen jedoch auch niedrigere Häuser so geplant werden, dass sie mit einem Aufzug nachgerüstet werden können, falls ein Bewohner dies braucht. Die Novelle soll für öffentliche und private Neubauten gelten.