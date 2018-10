Niedersachsen erleichtert Jagd auf Nutrias und Wildschweine

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Vor dem Hintergrund der aus Belgien und Osteuropa näher rückenden Afrikanischen Schweinepest (ASP) hat der niedersächsische Landtag ein verschärftes Jagdgesetz verabschiedet. Abgeordnete von SPD, CDU und AfD stimmten am Mittwoch für die Novelle, die die Jagd auf Wildschweine erleichtern soll. So soll es künftig möglich sein, Muttertiere zu erlegen, sollte ASP ausbrechen. Die Afrikanische Schweinepest ist eine Infektionskrankheit, die bei Wild- und Hausschweinen meist innerhalb weniger Tage tödlich endet. Das Land will die Wildschwein-Population reduzieren, um das Risiko einer Ausbreitung zu verringern.

"Niedersachsen wäre mit seinen Regionen mit vielen Schweinezucht-Betrieben von einem ASP-Ausbruch in hohem Maße betroffen", sagte Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU). Das neue Jagdgesetz hebt außerdem den Elterntierschutz für die Biberratte Nutria auf, um ihre rasante Ausbreitung zu stoppen. Nutrias gefährden mit ihren Wühlarbeiten den Deichbau.