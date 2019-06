Nachrücker für FDP-Politiker Jan-Christoph Oetjen benannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Als Nachrücker für den ins Europaparlament wechselnden FDP-Politiker Jan-Christoph Oetjen ist am Dienstag der gelernte Nordhorner Kfz-Mechaniker Thomas Brüninghoff in den Landtag aufgenommen worden. Oetjen gehörte dem Landtag 16 Jahre an und war der kommunalpolitische Sprecher der niedersächsischen FDP-Fraktion, bevor er ins Europaparlament gewählt wurde. Er war bei seinem Abschied selbst nicht anwesend, da er bei der konstituierenden Sitzung seiner Fraktion im Europaparlament weilte. Brüninghoff soll sich nach Fraktionsangaben künftig um die Bereiche Europa, Bundesangelegenheiten und Raumordnung kümmern.