Lies: Ausbreitung von Stickoxid-Konzentrationen ermitteln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - In der Debatte um drohende Dieselfahrverbote in Städten will Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) die Ausbreitung von Stickstoffdioxid-Konzentrationen rund um die Messstationen ermitteln lassen. Das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim solle ein Ausbreitungsmodell berechnen für alle Messstellen, an denen eine Stickstoffdioxid-Konzentration von 40 Mikrogramm im Jahresmittel überschritten worden sei, sagte Lies am Mittwoch im Landtag. "Damit werden die Konzentrationsunterschiede, die innerhalb der Straßenschlucht auftreten, deutlich."

In mindestens drei niedersächsischen Städten wurden 2018 nach vorläufiger Auswertung die für drohende Dieselfahrverbote maßgeblichen Schadstoffgrenzwerte überschritten: in Hannover, Oldenburg und Osnabrück. Ob auch in Hildesheim der Grenzwert überschritten wurde, müssen Auswertungen noch ergeben.