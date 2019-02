Landtag - Hannover

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Wohin mit dem Nachwuchs, wenn Mama oder Papa beruflich in der Politik unterwegs sind? Als Antwort auf diese Frage hat der niedersächsische Landtag in Hannover vor einem Jahr die Kita "Landtags Lüttje" in seinen Räumlichkeiten eingerichtet. Am Freitag würdigte Parlamentspräsidentin Gabriele Andretta das einjährige Bestehen der von der Marktkirchen-Gemeinde getragenen Einrichtung. Sie überreichte der Kita einen Miniaturnachbau eines Spielhauses für den Außenbereich. Ein Original soll im Frühjahr aufgestellt werden.

Nach Angaben eines Landtagssprechers haben bisher nur 4 der 30 Kinder Eltern, die Mitarbeiter des Landtags, der Fraktionen oder auch von Abgeordneten sind. Er verwies auf die Aufbauphase: ab August werde diese Zahl auf 9 Kinder ansteigen. Die Kinder werden von einem zehnköpfigem Team betreut. Sie können auf einen jahrelang ungenutzten Innenhof als Spielfläche zurückgreifen.