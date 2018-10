Landtag will Stationsapotheker: Kampf gegen Schweinepest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Wenige Tage vor Beginn des neuen Prozesses gegen den Ex-Krankenpfleger Niels Högel zieht Niedersachsens Landtag neue Konsequenzen aus der Serie von Krankenhausmorden. Zum Auftakt der Sitzungswoche am Mittwoch steht die abschließende Beratung eines Gesetzentwurfs an, der Stationsapotheker und Arzneimittelkommissionen in den Kliniken vorschreibt. Hintergrund ist die lange unentdeckt gebliebene Mordserie Högels in Oldenburg und Delmenhorst, der Patienten tödliche Medikamente gespritzt hatte. Der bereits wegen Mordes verurteilte Högel steht ab 30. Oktober wegen des Todes von 99 Patienten erneut vor Gericht.

Ein weiteres Thema der Landtagssitzung wird die geplante Änderung des Jagdgesetzes sein, mit dem sich Niedersachsen gegen die Afrikanische Schweinepest wappnen will. Weil Schwarzwild als Überträger gilt, soll die Jagd erleichtert werden.