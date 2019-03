Landtag debattiert Verordnung zum Abschuss von Problemwölfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Frage nach der Rolle der Bildung in einer digitalisierten Welt, aber auch der Umgang mit Problemwölfen beschäftigt den Landtag in Hannover am letzten Tag der Plenarwoche. Die FDP will Jägern künftig die Tötung entsprechender Tiere ermöglichen und bringt dazu heute den Entwurf für eine Wolfsverordnung ein. Sie sieht für auffällige Wölfe eine Ausnahme vom Bundesnaturschutzgesetz vor: Wölfe, die in eine umzäunte Weide eindringen oder eine Gefahr für nicht umzäunte Nutztierherden, Siedlungen und Höfe darstellen, können demnach von Jägern abgeschossen werden. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hält nicht viel von einer solchen Verordnung, da man sich ohnehin an das Bundesnaturschutzgesetz halten müsse.