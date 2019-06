Landtag beschließt höhere Bezüge für Beamte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der Landtag in Hannover hat am Dienstag den Weg frei gemacht für eine Anpassung der Beamten-Bezüge. Niedersachsens rund 230 000 aktive und pensionierte Staatsdiener erhalten damit rückwirkend zum 1. März mehr Geld. Sie sollen in drei Schritten um insgesamt 7,76 Prozent angehoben werden. Rückwirkend zum 1. März ist ein Plus von 3,16 Prozent - mindestens jedoch 100 Euro - geplant. Ein Jahr später sind 3,2 Prozent mehr angesetzt, ab dem 1. März 2021 dann sollen die Bezüge um 1,4 Prozent gesteigert werden.

"Die Besoldungsanpassung ist eine große Herausforderung für die Finanzen unseres Landes", erklärte Finanzminister Reinhold Hilbers. Sie schlage in den kommenden Jahren mit rund einer Milliarde Euro zu Buche. Zur Frage von Einmalzahlungen betonte der CDU-Politiker, er habe sich nie dagegen ausgesprochen. Allerdings habe er darauf hingewiesen, dass die Steuerschätzungen nur wenig Spielräume lassen. Die Frage soll bei der Haushaltsklausur Ende des Monats in Hannover erörtert werden.