Landtag befasst sich mit der Situation der ambulanten Pflege

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der Personalmangel und die Unterfinanzierung in der ambulanten Pflege beschäftigen heute den niedersächsischen Landtag. "Die Zustände sind vielerorts nicht mehr akzeptabel. Häufig gibt es über Wochen und Monate für Patienten keine Möglichkeit, einen ambulanten Pflegedienst zu bekommen", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Wiard Siebels. Die oppositionelle FDP will wissen, warum Pflegekräfte in Niedersachsen nicht besser bezahlt werden. Mitte März hatten AWO und Diakonie gedroht, komplett aus der ambulanten Pflege in Niedersachsen auszusteigen, sollte es zu keiner deutlich besseren Vergütung durch die Kranken- und Pflegekassen kommen. AWO und Diakonie zahlen anders als andere Anbieter Tariflöhne.