Landtag: Agrarausschuss untersucht Schlachthof-Missstände

Hannover (dpa/lni) - Die Missstände in niedersächsischen Schlachthöfen beschäftigen heute den Agrarausschuss des Landtags in Hannover. Dabei steht die Frage im Fokus, ob und wie sich staatliche Kontrollen künftig verbessern lassen. Das Deutsche Tierschutzbüro will wenige Stunden davor bei einer Kundgebung in Laatzen Bildaufnahmen von Tierquälerei in einem mit Videoüberwachung ausgestattetem Schlachthof präsentieren. Das Video soll belegen, dass eine selbstverpflichtende Überwachung von Schlachthöfen durch Videokameras keine Lösung wäre.

Im Ausschuss gehört werden neben Vertretern der Tierärztekammer und des Bundesverbands der Geflügelschlachtereien auch ein Experte des Friedrich-Loeffler-Instituts. Hintergrund: Gegen zwei Schlachthöfe in Niedersachsen laufen derzeit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. In beiden Fällen gründen sich die Vorwürfe auf heimlich aufgenommene Videos, die Tierschutzorganisationen veröffentlicht hatten.