Kinderkonferenz: Grundschüler üben Mitbestimmung im Landtag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Kinderrechte, Toleranz, Umweltschutz und Freiheit: Rund 120 Grundschüler aus Niedersachsen haben am Mittwoch bei der ersten Kinderkonferenz im Landtag in Hannover selber mitreden dürfen. Mit der Veranstaltung wollte Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) den Kindern die Gelegenheit bieten, Demokratie praktisch auszuprobieren. In Arbeits- und Aktionsgruppen erarbeiteten die Mädchen und Jungen ihre Forderungen an die Politik und übergaben sie in Form von Plakaten an die Landtagspräsidentin. "Kinderrechte sollten ins Grundgesetz aufgenommen werden", forderte etwa Nico (10) aus Buxtehude. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte, dass Kinder ihre Rechte einfordern sollten: "Klassenzimmer sind ganz wunderbare Orte der Demokratie."