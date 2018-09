Jagdgesetz im Agrarausschuss: Schutz gegen Schweinepest?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Wegen der aus Belgien und Osteuropa näher rückenden Afrikanischen Schweinepest (ASP) will Niedersachsen die Jagd auf Wildschweine erleichtern. Der Agrarausschuss will sich heute mit einer entsprechenden Verschärfung des Jagdgesetzes befassen. Diese ist seit längerem geplant, hat aber nach dem jüngsten Ausbruch der Seuche in Belgien neue Aktualität bekommen. Das für Menschen ungefährliche, aber von Schweinezüchtern gefürchtete Virus war dort Ende vergangener Woche erstmals nachgewiesen worden - rund 60 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt zunächst in zwei Wildschweinen. Bis Montag kamen drei weitere Nachweise hinzu.

Weil Schwarzwild die Seuche übertragen kann, will Niedersachsen die Population reduzieren. Dabei sollen künftig notfalls sogar Muttertiere erlegt werden dürfen, sollte ASP ausbrechen. Ein Übergreifen auf Hausschweine hätte Schäden in Milliardenhöhe zur Folge. Auch das Schießen vom Auto aus soll dann bei Jagden auf Schwarzwild etwa während der Maisernte erlaubt werden.