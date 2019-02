Havliza: Keine Milde für Täter bei sexuellem Missbrauch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza will Täter in Fällen von sexuellem Missbrauch konsequent verfolgen und hart bestrafen. "Einen milderen Umgang oder gar eine Art des Wegschauens für bestimmte Tätergruppen gibt es dabei nicht", sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag im Landtag in Hannover bei einer Debatte über den Missbrauchs-Skandal von Lügde.

In dem Ort an der niedersächsischen Landesgrenze waren seit 2008 den bisherigen Erkenntnissen zufolge auf einem Campingplatz mindestens 31 Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren in mehr als 1000 Fällen Opfer sexuellen Missbrauchs geworden. Nach mehreren Pannen bei der Kreispolizei hatte der NRW-Innenminister die Ermittlungen an die Polizei in Bielefeld übertragen. Auch der niedersächsische Landkreis Hameln-Pyrmont musste Fehler einräumen. Das Jugendamt Hameln hatte den Hauptverdächtigen in dem Ende 2018 bekanntgewordenen Missbrauchsfall Anfang 2017 auf Wunsch der im Kreis Hameln lebenden Mutter als Pflegevater für ein kleines Mädchen eingesetzt.