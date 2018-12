Grundschüler sollen wieder besser Schreiben und Rechnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Grundschüler in Niedersachsen sollen wieder besser lesen, schreiben und rechnen lernen. Wie Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Montag im Landtag ankündigte, sollen die Grundfertigkeiten der Schüler gestärkt werden. Im Fach Deutsch sollten die Rechtschreibregeln wieder mehr im Mittelpunkt stehen und in Mathematik die Grundrechenarten. Geplant sei außerdem die Entwicklung eines Leseförderkonzepts und die Einführung des Konzepts "Lesen macht stark". Die bundesweite Studie IQB-Bildungstrend 2016 der Kultusministerkonferenz hatte gezeigt, dass Niedersachsens Viertklässler große Probleme mit der Rechtschreibung haben.

Der Forderung der FDP, die umstrittene Methode "Schreiben nach Gehör" abzuschaffen, erteilte Tonne eine Absage. Mindestens 90 Prozent der Grundschulen in Niedersachsen nutzten zum Erlernen des Schreibens ohnehin eine Fibel. Im übrigen stände es den Lehrkräften frei, verschiedene Methoden in unterschiedlichen Lernsituationen einzusetzen.