Grüne und FDP für besseren Schutz vor Moor- und Waldbränden

Hannover (dpa/lni) - Vor der angekündigten Hitzewelle in Niedersachsen haben Grüne und FDP im Landtag eine Verbesserung des Schutzes vor Moor- und Waldbränden gefordert. "Die Situation in unseren niedersächsischen Wäldern ist dramatisch. Wir müssen dringend handeln", sagte die Grünen-Abgeordnete Miriam Staudte am Freitag im Landtag in Hannover. Die Feuerwehren im Land seien für die Gebäudebrandbekämpfung ausgebildet und ausgestattet. Für den Kampf gegen einen Moorbrand fehle aber oft das nötige Gerät. "In der Vergangenheit wurden vielerorts sogar kleinere Fahrzeuge abgeschafft und neue große Multifunktionsgeräte angeschafft." Dies müsse anders werden. Auch die FDP macht sich in einem eigenen Antrag dafür stark, den Waldbrandschutz auszubauen.

Im vergangenen September hatte sich im Emsland auf einem Bundeswehrgelände bei einem Waffentest mit einem Hubschrauber ein Moorbrand entzündet, der erst Wochen später gelöscht werden konnte. Derzeit warnt der Deutsche Wetterdienst auf seiner Webseite zum Waldbrand-Index: Wegen des zu erwartenden anhaltenden Sonnenscheins und der steigenden Temperaturen wird die Waldbrandgefahr in der kommenden Woche in Faßberg und Nienburg als "sehr hoch" eingeschätzt, auch in großen Teilen der Lüneburger Heide besteht große Gefahr.

Die Grünen fordern in ihrem Antrag, das Land müsse in Zusammenarbeit mit den Kommunen bis Ende 2020 ein Waldbrandkonzept ausarbeiten. Der leicht brennbare Nadelwald müsse zu einem klimaangepassten Laubwald umgewandelt werden. Außerdem müssten die Wasserstände auf Moorflächen wieder erhöht werden. Diesem Ansinnen widersprach der CDU-Abgeordnete Rainer Fredermann. "Das Vernässen von Moorflächen ist nicht so einfach - da leben Menschen und da sind Betriebe - die können wir nicht so einfach unter Wasser setzen." Fredermann hob hervor, seine Fraktion werde sich aber dafür einsetzen, dass die Mittel für den Katastrophenschutz in Niedersachsen nicht gekürzt würden.

Die FDP setzt in ihrem Antrag zur Verbesserung des Waldbrandschutzes vor allem auf eine bessere technische Ausrüstung der Feuerwehr. Die brauche in waldbrandgefährdeten Landkreisen geländegängige Fahrzeuge mit großen Tankkapazitäten", forderte der FDP-Abgeordnete Marco Genthe. "In der Ausbildung der Feuerwehrleute muss auch die Vegetationsbrandbekämpfung eine Rolle spielen." Die FDP schlägt vor, dass die Feuerwehren in Landkreisen mit großem Waldbrandrisiko Drohnen mit Wärmebildkameras bekommen sollen. So könnten sie aus der Luft die Entwicklung des Brandes verfolgen und Brandnester aufspüren.