Grüne fordern Reimann zum Durchgreifen auf

Hannover (dpa/lni) - Im Missbrauchs-Skandal von Lügde mit mindestens 31 betroffenen Kindern haben die Grünen im niedersächsischen Landtag den Druck auf Sozialministerin Carola Reimann (SPD) erhöht. Das Land müsse die Arbeit der Jugendämter und die Zusammenarbeit mit anderen Behörden genau auf Schwachstellen untersuchen, sagte die Grünen-Fraktionschefin Anja Piel am Donnerstag in Hannover. "Ich erwarte von der Landesregierung und allen voran der Sozialministerin Reimann, dass sie sich an die Spitze der Bewegung setzt. Es verbietet sich für uns, nur mit dem Finger auf Nordrhein-Westfalen zu zeigen."

Seit 2008 waren den bisherigen Erkenntnissen zufolge auf einem Campingplatz im lippischen Lügde an der Landesgrenze zu Niedersachsen mindestens 31 Kinder in mehr als 1000 Fällen Opfer sexuellen Missbrauchs geworden. Bei den Ermittlungen der Polizei in NRW kam es zu Pannen. Auch der niedersächsische Landkreis Hameln-Pyrmont räumte Fehler ein. Das Jugendamt Hameln hatte den Hauptverdächtigen in dem Ende 2018 bekanntgewordenen Fall Anfang 2017 auf Wunsch der im Kreis Hameln lebenden Mutter als Pflegevater für ein Mädchen eingesetzt.