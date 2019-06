Dritte Erzieher für Kindergartengruppen: Landtag uneins

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Grünen und die FDP im niedersächsischen Landtag wollen langfristig die Zahl von drei Erziehern pro Kindergarten-Gruppe gesetzlich festschreiben. Bei der Debatte am Dienstag im Landtag in Hannover stießen sie jedoch schnell auf Vorbehalte von SPD und CDU. "Ihr Gesetzentwurf ist handwerklich schlecht gemacht, er ist auch nicht solide finanziert", rügte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Er verwies auf bereits erzielte Erfolge der Landesregierung im vorschulischen Bereich. Diese würden in den kommenden Jahren Zug um Zug qualitativ gesteigert.

"Lassen Sie uns das langfristig auf den Weg bringen!", meinte dagegen der bildungspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Björn Försterling und forderte: "Es ist eben mehr möglich". Laut einem gemeinsamen Gesetzentwurf der beiden Oppositionsparteien sollen ab dem 1. August 2030 in jeder Kita-Gruppe mit mindestens 17 belegten Plätzen drei Betreuer zur Verfügung stehen. Der Antrag wird jetzt im zuständigen Ausschuss des Landtags weiter erörtert werden.