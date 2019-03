Bislang 36 Anträge zur Sprachförderung in Kindergärten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Für eine Finanzhilfe des Landes zur Sprachförderung an Niedersachsens Kindergärten liegen dem Kultusministerium bisher 36 vollständige Anträge vor. Sie würden zurzeit geprüft, erklärte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag im Landtag in Hannover. Eingeplant sind jährlich 32,5 Millionen Euro für diese Förderung. Anträge - auch rückwirkend - müssen bis Ende Juli gestellt werden. Für zwei weitere vorliegende regionale Sprachförderkonzepte fehlten noch die Anträge.

Insgesamt erhalten 33 der 36 Antragsteller seit Beginn des aktuellen Kindergartenjahres bereits Abschlagszahlungen. Für die Verteilung der Gelder sind in der Regel die örtlichen Träger - meist die Landkreise - zuständig. Hintergrund: Trotz Erziehermangels und Kritik von Kommunen sollen in Niedersachsen künftig Erzieherinnen statt Grundschullehrern für die Sprachförderung in Kindergärten eingesetzt werden. Die waren bisher für Sprachförderstunden im letzten Kita-Jahr zuständig.

Die FDP rügte, dass die Mittel unzureichend seien für eine umfangreiche qualifizierte Förderung. Von den Grünen kam die Kritik, dass die Förderung völlig übereilt durchgesetzt worden sei, während die AfD die Förderung mit der Planwirtschaft der Ex-DDR verglich. Es brachte ihr eine Rüge des Parlamentarischen Geschäftsführers der CDU-Fraktion, Jens Nacke, ein. Vergleiche mit Unrechtsregimen entsprächen nicht der Diskussionskultur im Landtag, meinte er.