Anhörung zu Niedersachsens neuem Polizeigesetz geht weiter

Hannover (dpa/lni) - In Hannover gehen die Anhörungen zu Niedersachsens geplantem neuen Polizeigesetz heute weiter. Neben Vertretern kommunaler Spitzenverbände, Anwälten und Gewerkschaftern wollen sich auch der niedersächsische Richterbund und die Menschenrechtsorganisation amnesty international im Innenausschuss des Landtags zu dem Gesetzesvorhaben äußern. Zum Auftakt der dreitägigen Anhörungen hatte Barbara Thiel, die Datenschutzbeauftragte des Landes, am Donnerstag das geplante Gesetz scharf kritisiert. Auch andere Verbände schlossen sich ihrer Kritik ausdrücklich an. Das LKA dagegen warnte vor einer sich verändernden Gefährdungslage, die das Gesetzesvorhaben erforderlich mache.