Althusmann: Gibt keinen Streit über Bürokratie-Abbau

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat nach eigenen Worten keinen Streit mit seinem Kabinettskollegen Bauminister Olaf Lies (SPD) über Bürokratieabbau. "Ich weiß mich in einer guten und seriösen Zusammenarbeit mit Olaf Lies", sagte Althusmann am Freitag im Landtag. "Dass man hier und da auch unterschiedliche Auffassungen haben kann, ist das Salz in der Suppe der Politik."

Der Wirtschaftsminister hatte angeregt, es solle Fristen für die Genehmigung von Bauanträgen geben - falls über Anträge in diesen Fristen nicht entschieden sei, sollten sie automatisch als genehmigt gelten. Dies war bei Lies auf Skepsis gestoßen, er hatte vor baurechtswidrigen Zuständen gewarnt. Die FDP im niedersächsischen Landtag wollte deswegen am Freitag in der Fragestunde wissen, ob die rot-schwarze Landesregierung beim Bürokratie-Abbau an einem Strang zieht.