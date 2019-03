Linke geht optimistisch in den Wahlkampf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Die Thüringer Linke sieht sich im Kampf um Stimmen für die Landtagswahl im Oktober auf einem guten Weg. Die Landespartei- und Fraktionsvorsitzende, Susanne Hennig-Wellsow, sprach ihren Parteikollegen am Samstag bei einem Landesparteitag in Gera Mut zu. Die an der Regierung beteiligte Linke lag in jüngsten Umfragen bei 24 Prozent. "Mich stimmt das sehr optimistisch, und ich bin sehr kampfesmutig", sagte Hennig-Wellsow vor rund 120 Delegierten. Bei der Landtagswahl 2014 hatte Die Linke gut 28 Prozent der Stimmen erhalten. Sie stellt seitdem mit Bodo Ramelow den Ministerpräsidenten im Freistaat.

Bei dem Treffen am Samstag und Sonntag will die Partei ein Wahlprogramm für die anstehende Landtagswahl am 27. Oktober beschließen. Hennig-Wellsow betonte, dass Die Linke in der Regierungsverantwortung bleiben wolle. In ihrer Rede griff sie mehrfach die oppositionelle CDU an. Ramelow warf der Opposition mehrfach vor, Ängste in der Bevölkerung zu schüren.

Die Bundesvorsitzende der Linken, Katja Kipping, sagte, in Thüringen gehe es auch darum, politisch rechten Kräften entgegenzutreten. "Hier in Thüringen zeigt die AfD mit Björn Höcke ihr wahres Gesicht", sagte Kipping. Ihrer Ansicht nach gebe es daher eine Grundsatzfrage: "Kommt Schwarz-Blau oder bleibt Rot-Rot-Grün?", sagte Kipping. Die Thüringer CDU hatte ein mögliches Regierungsbündnis mit der AfD in der Vergangenheit mehrmals kategorisch ausgeschlossen.

Nach Ansicht Kippings müssten sich auch die Grünen auf Bundesebene für ein mögliches Bündnis entscheiden: "Schwarz oder rot, rechts oder links", sagte die Linke-Parteivorsitzende. In Gera forderte sie die rund 120 Delegierten auf, sich eine Regierungsmehrheit auf Bundesebene vorzustellen, die etwa Menschen vor Armut schütze. "Ich möchte, dass wir eine solche soziale Alternative formulieren und die Grünen dazu zwingen, Farbe zu bekennen", rief Kipping ihren Parteikollegen zu.

Inhaltlich beschäftigen sich die Linken beim Landesparteitag unter anderem mit einem Modellprojekt für ein bedingungsloses Grundeinkommen im Freistaat. "Wir können es wagen, in Thüringen ein Modellprojekt zu machen, um zu schauen, ob es funktioniert", sagte Hennig-Wellsow. Man wolle das bedingungslose Grundeinkommen für 500 bis 1000 Menschen in einer Gemeinschaft ausprobieren. "Das kann ein Stadtteil oder ein Dorf sein", sagte Hennig-Wellsow. Jeder solle 1500 Euro bekommen, Kinder die Hälfte. Nach den Vorstellungen der Linken soll das Projekt auch wissenschaftlich begleitet werden.

Ramelow erneuerte seine Forderungen nach einem Mobilitätsticket für Thüringen und einen einheitlichen Thüringer Verkehrsverbund. Auf Bundesebene forderte er eine Kindergrundsicherung.

Es sei ein Skandal, dass Millionen Kinder unter Hartz-IV-Bedingungen aufwachsen müssten. Seine Partei wolle diesen Skandal auflösen. "Dafür können wir gerne das Volumen des Ehegattensplittings aufwenden", sagte Ramelow.