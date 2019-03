Linke für Diskussion über bedingungsloses Grundeinkommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Die Thüringer Linke will darüber diskutieren, ob der Freistaat ein bedingungsloses Grundeinkommen ausprobieren sollte. Das Vorhaben ist im aktuellen Entwurf für ein Landeswahlprogramm formuliert, das die Linke am Wochenende während eines Landesparteitages in Gera beschließen will. "Wir können es wagen, in Thüringen ein Modellprojekt zu machen, um zu schauen, ob es funktioniert", sagte die Landespartei- und Fraktionsvorsitzende der Thüringer Linken, Susanne Hennig-Wellsow, am Samstag in Gera.

Laut Hennig-Wellsow wolle man das bedingungslose Grundeinkommen in einem Modellprojekt für 500 bis 1000 Menschen in einer Gemeinschaft ausprobieren. "Das kann ein Stadtteil oder ein Dorf sein", sagte die Politikerin. Jeder solle 1500 Euro bekommen, Kinder die Hälfte. Nach den Vorstellungen der Linken solle das Projekt auch wissenschaftlich begleitet werden. Es gehe um einen Feldversuch, sagte Hennig-Wellsow.