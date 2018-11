Grüne, SPD und FDP loten mögliche Ampel-Koalition aus

15. November 2018 01:25 Landtag - Frankfurt am Main

Frankfurt (dpa/lhe) - Für eine Regierungsbildung in Hessen wollen Spitzenpolitiker von Grünen, SPD und FDP heute in Frankfurt über ein mögliches Ampelbündnis sprechen. Nach der Landtagswahl vom 28. Oktober ist dies das erste Sondierungsgespräch für eine solche Koalition mit allen drei Beteiligten. Das exakte Resultat der Abstimmung soll am Freitag (16. November) verkündet werden. Möglicherweise verschieben sich dann noch die Mehrheitsverhältnisse aus dem vorläufigen Endergebnis.

Die Grünen waren demnach nur hauchdünn vor der SPD zweitstärkste Kraft geworden. Die CDU war trotz deutlicher Verluste stärkste Partei in Hessen geblieben. Bei einer Koalition mit SPD und FDP könnten die Grünen dem vorläufigen Wahlergebnis zufolge das Amt des Regierungschefs für sich beanspruchen. Allerdings lehnen es die Liberalen bislang ab, unter diesen Voraussetzungen dabei zu sein.