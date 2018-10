Wahlkreis 41: SPD schickt Woidke bei Landtagswahl ins Rennen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Forst (dpa/bb) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke tritt bei der Landtagswahl 2019 als SPD-Direktkandidat im Wahlkreis 41 in Südbrandenburg an. Alle 18 anwesenden Delegierten aus den zum Wahlkreis gehörenden Städten Forst und Guben sowie dem Amt Peitz und der Gemeinde Schenkendöbern nominierten am Samstag den Regierungschef, wie der Geschäftsführer der zuständigen SPD-Geschäftsstelle, Gerhard Wenzel, sagte. Woidke lebt in der Kleinstadt Forst im Grenzgebiet zu Polen.

Der Wahlkreis heißt Spree-Neiße I. Es gibt insgesamt 44 Wahlkreise bei der Landtagswahl. Sie ist in Brandenburg für den 1. September 2019 festgelegt. Am selben Tag wählen auch die Sachsen einen neuen Landtag.