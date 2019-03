Zweistelliger Millionenbetrag für Straßenausbaugebühren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Das Ende der umstrittenen Zahlungen der Bürger für den Straßenausbau in Thüringen wird den Landeshaushalt jährlich mit einem zweistelligen Millionenbetrag belasten. Die rot-rot-grüne Koalition, die die Straßenausbaubeiträge in diesem Jahr abschaffen will, rechne mit Kosten von 15 bis 20 Millionen Euro pro Jahr, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Hey am Mittwoch in Erfurt. Das Geld soll an die Kommunen fließen, um ihre Einnahmeverluste durch die abgeschafften Bürgerbeiträge auszugleichen. Der Fraktionschef der Grünen, Dirk Adams, und der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, André Blechschmidt, gehen davon aus, dass dem Landtag im Mai ein Gesetz zur Abschaffung der Beiträge vorgelegt werden kann.

Die CDU als größte Oppositionsfraktion sei eingeladen, sich an der Erarbeitung eines Gesetzes zu beteiligen, das Rechtssicherheit schaffe und eine Klagewelle für bereits bezahlte Gebühren verhindere, sagte Hey. Ein Gutachten dazu, das das Innenministerium in Auftrag gegeben hatte, liegt seit einigen Wochen vor. Es kommt zu dem Ergebnis, dass es möglich ist, die Bürgerbeiträge, die schnell Tausende Euro ausmachen können, nicht mehr zu erheben.