Zusammenarbeit in Enquete-Kommission Rassismus schwierig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Vertreter der rot-rot-grünen Landesregierung haben sich trotz Differenzen offen für eine weitere Zusammenarbeit mit der CDU-Fraktion in der Enquete-Kommission Rassismus gezeigt. Die CDU hatte zuvor angekündigt, weite Teile des Zwischenberichts des Gremiums nicht mittragen zu wollen. Dieser Schritt mache eine parteiübergreifende Zusammenarbeit schwerer, sagte die SPD-Obfrau in der Kommission, Diana Lehmann, der Deutschen Presse-Agentur. "So ganz aufgeben, möchte ich die Hoffnung trotzdem noch nicht."

Die Linke-Obfrau, Sabine Berninger, sagte, Rot-Rot-Grün sei nach wie vor bereit, Schlussfolgerungen aus der bisherigen Arbeit der Kommission offen mit der CDU zu diskutieren. "Es wird aber keine Verständigung mit der CDU um jeden Preis geben", sagte sie.

Die Kommission soll vor allem herausarbeiten, wie Diskriminierungen aufgrund von Herkunft, Abstammung oder ethnischer Zugehörigkeit das demokratische Zusammenleben in Thüringen gefährden.