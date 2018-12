Wahl von Dietzel zur Landtagspräsidentin wahrscheinlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Wahl der CDU-Politikerin Birgit Diezel zur neuen Präsidentin des Thüringer Landtags in der kommenden Woche scheint so gut wie sicher. Neben der oppositionellen CDU-Fraktion, die als größte Parlamentsfraktion das Vorschlagsrecht für das Amt hat, sei auch mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen Linke, SPD und Grüne zu rechnen, machten deren Fraktionschefs am Mittwoch in Erfurt deutlich. "Wir werden nächste Woche eine Landtagspräsidentin haben", sagte die Fraktionsvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow. Die AfD will sich nach Angaben ihres Fraktionschefs Björn Höcke bei der Abstimmung enthalten.

Diezel, die bereits Landtagspräsidentin war, gehört dem Parlament erst seit dieser Woche wieder an. Sie rückt für die CDU-Abgeordnete Marion Walsmann nach, die sich 2019 um ein Mandat im Europaparlament bemüht.