Umstrittene AfD-Anfrage beschäftigt Justiz

Erfurt (dpa/th) - Eine drei Jahre alte Landtagsanfrage der AfD zur sexuellen Orientierung der Thüringer beschäftigt die Justiz: Das Landgericht Köln hat der SPD-Landtagsfraktion vor einigen Tagen die Äußerung untersagt, eine AfD-Abgeordnete habe in einer parlamentarischen Anfrage eine Zählung aller Homo-, Bi- und Transsexuellen in Thüringen verlangt. Das berichtete eine Sprecherin der SPD-Fraktion am Freitag.

Die AfD hatte deswegen eine einstweilige Verfügung gegen die Fraktion und deren Landtagsvizepräsidentin Dorothea Marx beantragt - das Gericht gab dem Antrag statt. Dagegen will nun die SPD juristisch vorgehen. Die von den Rechtspopulisten angefochtene Formulierung war in einer Pressemitteilung der SPD-Fraktion enthalten, die auch auf deren Internetseite stand.

In der sogenannten Kleinen Anfrage der AfD-Landtagsabgeordneten Cornelia Herold heißt es unter anderem wörtlich: "Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, wie viele Homosexuelle, Bi- und Transsexuelle, Transgender und intergeschlechtliche Menschen in Thüringen leben?" Die rot-rot-grüne Landesregierung antwortete darauf: "Nein, und das ist gut so. Die Zeiten des Erfassens solcher Angaben sind vorbei." Beides ist in der Parlamentsdokumentation des Thüringer Landtags zu finden. Die Anfrage hatte für Empörung bei mehreren Abgeordneten geführt.

Die SPD-Fraktion hat eine Anwaltskanzlei damit beauftragt, gegen die einstweilige Verfügung vorzugehen. Marx zeigte sich am Freitag zuversichtlich, dass die Verfügung keinen Bestand haben werde. Die Pressemitteilung mit der gerichtlich angefochtenen Formulierung sei allerdings vorsorglich von der Website der Fraktion entfernt worden, so die Fraktionssprecherin.