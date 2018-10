Tiefensee: SPD kann Abwärtstrend nicht stoppen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee sieht den Grund für das schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten in Hessen in der Bundespolitik. Die nach wie vor schwierige Situation auf der Bundesebene mache es der SPD in den Ländern weiterhin schwer, die Wähler mit landespolitischen Themen zu überzeugen, erklärte Tiefensee am Sonntag zur Landtagswahl im Nachbarland Hessen. "Die SPD kann auch in Hessen den Abwärtstrend nicht stoppen." Trotzdem sei es ihr gelungen, etwa gleichauf mit den Grünen circa 20 Prozent der Stimmen zu bekommen. "Das ist achtbar, aber unser Anspruch ist größer", so Tiefensee.