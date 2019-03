Tiefensee: Privatisierung von Wohnungen war ein Fehler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens SPD-Vorsitzender Wolfgang Tiefensee (SPD) will sich für den Rückkauf privatisierter Wohnungen einsetzen. Wo auch immer Wohnungen auf den Markt kämen, sollten Thüringens Kommunen in die Lage versetzt werden, diese zu übernehmen, sagte Tiefensee am Freitag in Erfurt. Seine Partei stehe dafür, dass wieder mehr Wohnungen in öffentliche Hand kämen oder von gemeinnützigen Trägern betrieben würden. "Wir müssen Fehlentwicklungen vor allem der 1990er Jahre zurückdrehen."

Tiefensee stellte Grundzüge eines SPD-Regierungsprogramms mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst vor. Es soll an diesem Samstag auf einem Parteitag der Sozialdemokraten in Erfurt beraten und beschlossen werden.