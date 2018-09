Thüringer SPD-Fraktion entsetzt über Beförderung von Maaßen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die SPD-Fraktion im Thüringer Landtag hat mit Entsetzen auf die Beförderung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium reagiert. Der Vorgang sei demokratieunwürdig und könne so nicht stehen gelassen werden, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin Dagmar Becker am Mittwoch in Erfurt. Ansonsten werde es "einen innerparteilichen Prozess geben, wo viele den Ausstieg aus dem Regierungsbündnis mit der Union fordern werden". Der Fall Maaßen bringe die große Koalition in Gefahr.

Auch die Vorsitzende des Thüringer NSU-Untersuchungsausschusses, Dorothea Marx (SPD), kritisierte die Personalie scharf: "Maaßen hat sich an der Demokratie vergangen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn er nun befördert wird, erinnert das an das langjährige und unselige Verhalten in der katholischen Kirche, Priester, die sexuellen Missbrauch begangen haben, einfach nur stillschweigend in andere Gemeinden zu versetzen."

Thüringens SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee erklärte, die Versetzung von Maaßen sei ein typischer Kompromiss einer Koalition. "Alle sind unzufrieden, ich bin es auch. Das Thema ist durch, deshalb jetzt Ärmel hoch und ran an die Themen, die wirklich wichtig sind", hieß es in einer Mitteilung.

Als Präsident des Verfassungsschutzes war Maaßen zuletzt mit seinen Äußerungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz in die Kritik geraten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Innenminister Horst Seehofer (CSU) und SPD-Chefin Andrea Nahles hatten sich am Dienstag darauf geeinigt, Maaßen als Präsident des Verfassungsschutzes abzusetzen und ihn stattdessen zum Staatssekretär im Innenministerium zu machen. Dort soll er für den Bereich Sicherheit zuständig sein.

Der Vorsitzende der Thüringer CDU-Fraktion, Mike Mohring, mahnte, die "Streitsituationen" in Berlin müssten aufhören, sie seien "Wasser auf die Mühlen derjenigen, die dem Populismus frönen". Er sei froh darüber, dass die große Koalition bei der Debatte um Maaßens Zukunft zu einem Ergebnis gekommen sei. "Die Leute erwarten zu Recht eine Regierung, die handlungsfähig ist." Grünen-Fraktionschef Dirk Adams bemerkte, ein Großteil der Bevölkerung nehme die Beförderung Maaßens nur mit Kopfschütteln zur Kenntnis. "Ich bin fest davon überzeugt, dass die Geschichte damit nicht beendet ist."