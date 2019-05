Thüringer reichen weniger Petitionen ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Im Petitionsausschuss des Thüringer Landtages sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Anliegen eingegangen als in den Jahren zuvor. Die Zahl sank auf 831 und damit um 294 im Vergleich zum Jahr 2017, wie aus dem aktuellen Arbeitsbericht des Ausschusses hervorgeht. Landtagspräsidentin Birgit Diezel (CDU) und der Ausschussvorsitzende Michael Heym (CDU) stellten diesen am Dienstag in Erfurt vor. In den Jahren 2013 bis 2017 erreichten jeweils mehr als 1000 Petitionen den Ausschuss. Laut Landesverfassung hat jeder in Thüringen das Recht, sich mit einer Petition an den Landtag zu wenden.

Zugleich stieg im vergangenen Jahr aber die Beteiligung per Internetplattform des Landtages: Die Zahl von 11 658 Menschen sei ein Rekord, sagte Diezel. "Die Menschen zeichnen mit, weil ihnen das konkrete politische Thema wichtig ist, weil es sie bewegt." Die Plattform gebe es seit dem Jahr 2013.

Sieben Petitionen fanden so viele Unterstützer, dass es dazu öffentliche Anhörungen gab. Wenn ein Anliegen auf der Plattform des Landtages innerhalb von sechs Wochen mehr als 1500 Unterstützer hat, wird eine öffentliche Anhörung organisiert. Die Entscheidung, welche Petition auf der Plattform veröffentlicht wird, trifft aber der Ausschuss.

Zu den bekanntesten Anliegen des vergangenen Jahres gehörte die Petition "Die Welt spricht Kindergarten", mit der sich die Initiatoren für die verstärkte Nutzung des Begriffes "Kindergarten" einsetzten. Heym sagte, die Anhörung habe gezeigt, dass die Petenten Verständnis bei Abgeordneten und Vertretern der Landesregierung für ihr Anliegen wecken konnten.

Laut Heym errege aktuell das Thema Windräder im Wald großes Interesse. Dazu gebe es bereits diverse Petitionen mit mehreren Tausend Mitzeichnern - vor allem aus Ost- und Südthüringen. Zu einer davon werde es eine Anhörung geben. Weitere könnten folgen. Die Thüringer Landesregierung prüft derzeit, ob auch Waldflächen für die Produktion von Strom mit Windrädern genutzt werden können.

Nach seinem Arbeitsbericht behandelte der Ausschuss im vergangenen Jahr 1181 Petitionen - einige davon stammten noch aus dem Vorjahr. Heym sagte, der Rückgang der eingereichten Anliegen sage nichts über die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit der Menschen mit der Landesregierung aus.

Heym betonte, dass vor allem die Zahl der Petitionen aus Gefängnissen zurückgegangen sei - von rund 340 im Jahr 2017 auf 169 im vergangenen Jahr. In einem Fall beschwerte sich ein Gefängnisinsasse, dass er nicht zur Jugendweihe seines Patenkindes durfte. Der Petitionsausschuss habe das Vorgehen des Gefängnisses ausdrücklich missbilligt. Trotz des Rückgangs machten damit die Eingaben aus dem Straf- und Maßregelvollzug den größten Anteil der eingereichten Petitionen aus.