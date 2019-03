Thüringer Linke gibt sich ein Wahlprogramm

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Nach fast fünf Jahren an der Spitze einer rot-rot-grünen Landesregierung will die Thüringer Linke weiter in Regierungsverantwortung bleiben. Auf einem Landesparteitag in Gera wollen die Linken heute über ihr Programm für den anstehenden Landtagswahlkampf diskutieren. Nach Angaben eines Sprechers des Thüringer Landesverbands waren bis einen Tag vor dem Parteitag mehr als 260 Änderungsanträge eingegangen.

Bei dem Treffen am Samstag und am Sonntag werden unter anderem Reden der Bundesparteivorsitzenden Katja Kipping, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und der Landespartei- und Fraktionsvorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow erwartet.

In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt. In den jüngsten Umfragen vor einigen Tagen lag die Linke bei 24 Prozent. Bei der Landtagswahl 2014 hatte die Partei noch rund 28 Prozent erreicht. Nach den aktuellen Umfragewerten würde es derzeit nicht für eine Fortführung des rot-rot-grünen Bündnisses in Thüringen reichen.