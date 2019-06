Thüringens Landtag startet Kampagne für Landtagswahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer Landtag hat mit mehr als 30 Partnern eine Kampagne zur Wahlbeteiligung gestartet. Ziel ist es, im Herbst mehr Menschen als vor fünf Jahren zur Teilnahme an der Landtagswahl zu bewegen. Dass bei der Landtagswahl 2014 nur etwa 53 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hätten, "reicht uns nicht", sagte Thüringens Landtagspräsidentin Birgit Diezel am Mittwoch in Erfurt. Es müsse gelingen, die "überwiegende Mehrheit" der Wahlberechtigten zur Stimmabgabe zu bewegen. Sie hoffe auf eine Wahlbeteiligung von mindestens 60 Prozent der Stimmberechtigten.

Nach Angaben des Landtages läuft die Kampagne mit dem Titel "Demokratie: Gute Idee!" bis zum 27. Oktober - dem Tag der Landtagswahl. 22 Motive und Slogans sollen unter anderem auf 27 Lastwagen durch Thüringen gefahren werden. Auch auf Straßenbahnen, an Bahnhöfen und sogar auf Brötchentüten beim Bäcker und an Zapfsäulen von Tankstellen wird für Demokratie geworben. Im Internet ist die Kampagne mit einer eigenen Website sowie auf den Kanälen des Landtages in den sozialen Medien präsent.

Die Kosten für die Vorbereitung der Kampagne bezifferte ein Sprecher des Landtages auf 40 000 Euro. Um sie in den kommenden Monaten auf die Straßen zu bringen, stünden weitere 150 000 Euro zur Verfügung. Zu den Partnern des Landtages gehören neben Unternehmen auch Theater und verschiedene Hilfsorganisationen.

Diezel sagte, eine solche Kampagne zur Steigerung der Wahlbeteiligung habe es in Thüringen seit 1990 noch nicht gegeben. Gerade 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution sei es aber wichtig, sich bewusst zu machen, welche Vorzüge die Menschen in einer Demokratie genössen, zum Beispiel Meinungsfreiheit und das Wahlrecht. Auch die politische Lage in Europa mache es nötig, die Demokratie in diesen Tagen besonders zu verteidigen.