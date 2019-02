Thüringen will Carsharing erleichtern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringen will mehr Carsharing-Stationen vor allem in den Städten ermöglichen. Dafür legte Verkehrsministerin Birgit Keller (Linke) am Donnerstag dem Landtag ein Gesetz vor. Danach sollen die Kommunen einen großen Spielraum bekommen, um Parkflächen für Fahrzeuge zur Verfügung stellen zu können. "Das Land gibt den Städten und Gemeinden keinen Kriterienkatalog vor", sagte die Ministerin. Modelle, bei denen sich viele Nutzer ein Auto teilen, seien ein wichtiger Teil moderner Mobilität. Das Auto werde damit zur Ergänzung zum öffentlichen Personenverkehr.

Keller verwies darauf, dass es bundesweit bereits mehr als 20 000 Carsharing-Fahrzeuge gibt, die von etwa 2,5 Millionen Menschen genutzt werden. Zahlen für Thüringen nannte sie nicht. Das Gesetz soll nun in den Fachausschüssen beraten und voraussichtlich bis zum Herbst beschlossen werden.

Carsharing als Alternative zum eigenen Auto wird in Ostdeutschland immer beliebter. Für Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen verzeichnete allein der Anbieter TeilAuto einen Anstieg von 19 Prozent auf 36 400 Kunden.