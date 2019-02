Thüringen regelt Jugendarrest neu

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Bei jungen Straftätern im Jugendarrest soll künftig noch mehr Wert auf Präventionsarbeit und erzieherische Maßnahmen gelegt werden. Der Thüringer Landtag verabschiedete am Mittwoch ein entsprechendes Gesetz, mit dem erstmals auf Landesebene Regeln für den Jugendarrestvollzug geschaffen werden. Das Gesetz sieht unter anderem vor, die Freizeit der Jugendlichen zu strukturieren und die sozialen Kompetenzen der Jugendlichen zu verbessern. Im Freistaat sind Jugendliche im Arrest in einer Anstalt in Arnstadt untergebracht.

Die CDU-Fraktion forderte eine Personalbedarfsanalyse, um zu klären, ob das Personal in der Anstalt ausreicht, um die im Gesetz formulierten Maßnahmen umzusetzen.

Thüringens Justizminister, Dieter Lauinger (Grüne), entgegnete: "Wir reden von zehn Arrestierten in Thüringen. Dafür brauche ich nicht eine gigantische Personalbedarfsanalyse." Man könne vielmehr in Einzelgesprächen herausfinden, ob die Jugendarrestanstalt personell gut oder schlecht aufgestellt sei. Seiner Meinung nach reichen die bisherigen Stellen aus.