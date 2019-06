Thüringen: Abgeordnete beraten über Details zum Klimaschutz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Abgeordneten des Thüringer Landtages werden sich in den nächsten Monaten intensiv damit beschäftigen, wie im Freistaat noch mehr für den Klimaschutz getan werden kann. Einstimmig verwiesen sie am Freitag in Erfurt die Energie- und Klimaschutzstrategie der Landesregierung zur weiteren Beratung in den zuständigen Parlamentsausschuss. Dort werden sie dann bewerten, ob die in der Strategie enthaltenen Vorschläge von Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) wirklich dazu beitragen können, den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen zu reduzieren.

Nach Angaben von Siegesmund wird mit der Strategie geregelt, wie die Ziele erreicht werden können, die sich Thüringen mit seinem Klimagesetz selbst gesteckt hat. Das Klimagesetz sei wie der Einband und das Inhaltsverzeichnis eines Buches, sagte Siegesmund im Landtag. Um dessen Seiten zu füllen, brauche es die Energie- und Klimaschutzstrategie.

Konkret sehen die insgesamt 50 Einzelmaßnahmen des Papiers unter anderem vor, Angebote zum Carsharing und Leihfahrräder zu stärken. Auch sollen Wasserstofftechnologien in Thüringen eine größere Rolle spielen als bislang. Zudem soll der Aufbau von Wärmenetzen verstärkt gefördert werden, wenn diese betrieben werden können, ohne klimaschädliche Emission zu produzieren.