Tag der offenen Tür im Landtag: Politiker stellen sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Wer sich schon immer einmal anschauen wollte, wo Thüringens Landespolitiker arbeiten, hat dazu heute in Erfurt die Gelegenheit. Beim Tag der offenen Tür im Landtag führen Politiker Besucher durch das Haus und stellen sich auch deren Fragen. Landtagspräsidentin Birgit Diezel und Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) eröffnen den Tag (10.00 Uhr) und starten dann zu einem gemeinsamen Rundgang durch das Haus. Geplant sind etwa Podiumsgespräche und Diskussionsrunden, Bürgersprechstunden mit Ministern, eine Kunstausstellung, eine ökumenische Andacht und ein Kinderprogramm. Vertreter der Landtagsfraktionen bieten Bürgern auch an, Fragen an die Abgeordnete zu richten. Schluss ist um 17.00 Uhr.