Straßenausbau-Gesetzentwurf kann online diskutiert werden

Erfurt (dpa/th) - An der Debatte über den rot-rot-grünen Gesetzentwurf zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge können sich Bürger jetzt auch online beteiligen. Der Landtag öffnete am Montag eine Online-Diskussion über das umstrittene Vorhaben. Bis zum 21. Juni können Bürger auf der Internetseite des Parlaments ihre Meinung dazu abgeben.

Die Regierungsfraktionen von Linke, SPD und Grünen hatten den Gesetzentwurf, nach dem Grundstückseigentümer von diesem Jahr an nicht mehr für den Straßenausbau zur Kasse gebeten werden sollen, in der vergangenen Woche in den Landtag eingebracht. Fällig werden sollen die Zahlungen nur noch für Bauprojekte, die bis zum 31. Dezember 2018 abgeschlossen wurden.

Das Gesetz soll in einigen Wochen vom Landtag beschlossen werden. Zuvor sind noch Beratungen im Innenausschuss des Parlaments und eine Anhörung unter anderem von Sachverständigen und Kommunalverbänden geplant.