Rot-Rot-Grün will Umweltlotterie in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Die rot-rot-grüne Koalition in Thüringen will das Angebot der staatlichen Lotteriegesellschaft um eine Umweltlotterie erweitern. Ein Teil der Spieleinsätze solle an die Stiftung Naturschutz sowie den Landesverband der Gartenfreunde gehen, sagte der Grünen-Abgeordnete Roberto Kobelt am Donnerstag im Landtag. Der Gesetzentwurf wurde gemeinsam von Linke, SPD und Grüne vorgelegt. Bisher gehen Teile der Erträge von Lotto Thüringen an den Landessportbund und die Liga der Freien Wohlfahrtspflege.

Die Zahlungen an diese beiden Organisationen würden nicht beschnitten, sagten Abgeordnete der Koalitionsfraktionen. Die Oppositionsfraktionen CDU und AfD sprachen sich gegen eine weitere Lotterie aus. "Das wirkt, als sollten Wahlgeschenke vergeben werden", sagte die CDU-Abgeordnete Gudrun Holbe. In Thüringen wird Ende Oktober ein neuer Landtag gewählt.