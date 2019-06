Rot-Rot-Grün will Landeshaushalt 2020 beschließen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Finale im Streit um den Landeshaushalt 2020 in Thüringen: Der Landtag will heute in Erfurt den Etat mit einem Rekordvolumen von 11,1 Milliarden Euro beschließen. Die rot-rot-grüne Regierungskoalition und die Oppositionsfraktionen CDU und AfD hatte sich am Donnerstag nochmals einen Schlagabtausch über die Höhe der Ausgaben, aber auch das Vorgehen von Rot-Rot-Grün geliefert. Die CDU ist der Meinung, dass ein Haushaltsbeschluss vor der Landtagswahl im Oktober verfassungswidrig ist, weil damit das Budgetrecht des neuen Parlaments beeinträchtigt werde. Ihr Antrag, den Haushaltsbeschluss zu vertagen, soll ebenfalls abgestimmt werden.