Rot-Rot-Grün schlägt neue Straßennamen vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Als eine Schlussfolgerung aus der Arbeit der Enquete-Kommission Rassismus haben die Fraktionen von Linke, SPD und Grüne die Umbenennung einiger Straßen und Plätze vorgeschlagen. So sollten in der Öffentlichkeit "positive Bezüge" dazu hergestellt werden, dass auch in der Geschichte von Thüringen und Deutschland Migranten eine große Rolle gespielt hätten, heißt es in einem Papier der Regierungsfraktionen, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In der Kommission war am Dienstag die Debatte über Handlungsempfehlungen fortgesetzt worden.

Zudem fordern die Regierungsfraktionen in dem Papier, das Landesprogramm für Demokratie zu überarbeiten. Gemeinsam mit Vertretern von Menschen, die regelmäßig Opfer von Rassismus werden, solle das Programm weiterentwickelt werden, um deren Erfahrungen stärker als bislang abzubilden.

Die Kommission soll unter anderem herausarbeiten, wie Diskriminierungen aufgrund von Herkunft, Abstammung oder ethnischer Zugehörigkeit das demokratische Zusammenleben in Thüringen gefährden. Sie hatte sich im Sommer 2017 konstituiert, nachdem sie gemeinsam von den rot-rot-grünen Landtagsfraktionen und der CDU eingesetzt worden war. Die Enquete-Kommission Rassismus war eine Forderung des ersten Thüringer NSU-Untersuchungsausschusses.