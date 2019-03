Politischer Streit überlagert Lauinger-Ausschuss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Arbeit des Untersuchungsausschusses zu Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) wird zunehmend von politischem Streit überlagert. So wirft die CDU dem Vorsitzenden Knut Korschewsky (Linke) mangelnde Eignung für sein Amt vor, wie aus einem Schreiben hervorgeht, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Es sei der Fraktion "unbekannt, über welche berufliche Qualifikation und Erfahrung" Korschewsky und seine Mitarbeiter verfügten, heißt es in dem Brief, der im Zusammenhang mit dem Zwischenbericht des Ausschusses steht.

Der Ausschuss soll klären, ob Lauinger sein Amt missbraucht hat, um für seinen Sohn die Befreiung von einer eigentlich vorgeschriebenen Prüfung zu erreichen. In ihrem Brief beklagt die Union, dass ihre Sicht auf den Fall im Zwischenbericht des Ausschusses nicht ausreichend berücksichtigt sei. Er ist vom Ausschussmitglied Volker Emde unterschrieben. Korschewsky wollte das Schreiben nicht weiter kommentieren.

Die Lauinger-Affäre datiert von 2016. Der Untersuchungsausschusses hat inzwischen herausgearbeitet, dass seinerzeit mehrere Fehler gemacht wurden. Unter anderem hatte die Schule, die Lauingers Sohn damals besuchte, den Eltern eine falsche Zusage über die Möglichkeit zur Prüfungsbefreiung gemacht. Lauinger hat immer argumentiert, die Familie habe sich auf diese Auskunft verlassen.

Bei der nicht-öffentlichen Verabschiedung des Zwischenberichts stimmten in der Februar-Sitzung des Ausschusses nach dpa-Informationen die Vertreter der Fraktionen von Linker, SPD und Grünen für den Bericht. Vertreter der CDU-Fraktion votierten dagegen - vor allem wegen des wertenden Teils, der Schlussfolgerungen aus der bisherigen Arbeit des Gremiums zieht. Die CDU hält diese für unzulässig und voreilig. Die AfD-Fraktion stimmte ebenfalls nicht zu.

In dem Zwischenbericht erklärt die Ausschussmehrheit unter anderem, dass das Gremium bislang eine Kernfrage noch nicht aufgeklärt hat: Wer schrieb die Formulierung für das Zeugnis von Lauingers Sohn, mit deren Hilfe er trotz der versäumten Prüfung von der zehnten in die elfte Klasse versetzt wurde? Die damalige Bildungsministerin Birgit Klaubert (Linke) hatte gegen den Rat ihrer eigenen Fachleute die Prüfungsbefreiung von Lauingers Sohn erlaubt.

Die These, dass die Formulierung zuerst auf einem "braunen Papier" oder "braunen Zettel" stand, habe nur ein einziger Mitarbeiter des Bildungsressorts vor dem Ausschuss vorgetragen, steht im Zwischenbericht. Einige Zeugen hätten der These sogar ausdrücklich widersprochen. Während der Ausschusssitzungen war immer wieder diskutiert worden, ob Lauinger selbst diesen Zettel geschrieben und dann an Klaubert gegeben haben könnte.