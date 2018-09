Pläne für Verwendung von Kita-Millionen vom Bund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Vertreter von Rot-Rot-Grün in Thüringen haben signalisiert, die Millionen vom Bund aus dem "Gute-Kita-Gesetz" für inklusive Schulen und ein weiteres beitragsfreies Kita-Jahr einzusetzen. "Wir wollen inklusive Kindergärten durch multiprofessionelle Teams voranbringen", sagte die Grünen-Abgeordnete Astrid Rothe-Beinlich am Mittwoch im Thüringer Landtag. SPD-Fraktionsvize Birgit Pelke forderte mehr Personal in Kitas in sozial schwierigem Umfeld oder mit vielen Kindern mit besonderem Förderbedarf. "Eine Ausweitung der Beitragsfreiheit können wir uns natürlich sehr gut vorstellen", sagte Pelke.

Nach Berechnungen des Thüringer Bildungsministeriums kann der Freistaat mit rund 134,5 Millionen Euro vom Bund in den nächsten vier Jahren rechnen. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) will damit auch ein weiteres beitragsfreies Kita-Jahr finanzieren. Dies sei "auch eine Frage der Chancengleichheit", sagte Holter im Landtag. Sein Ministerium bezifferte die Kosten dafür auf rund 31,7 Millionen Euro pro Jahr. Bisher müssen Eltern in Thüringen bereits für das letzte Jahr ihrer Kinder in der Kita vor der Schule keine Gebühren zahlen. Dadurch entstehen dem Freistaat bislang rund 29 Millionen Euro Kosten pro Jahr.

Die CDU-Fraktion sieht Holters Plan kritisch. Investitionen in die Qualität der Kinderbetreuung sollten "absoluten Vorrang" haben, forderte die CDU-Bildungspolitikerin Marion Rosin. "Traditionell ist in den ostdeutschen Bundesländern das Betreuungsangebot bei den Kleinkindern besser ausgebaut, die Gruppen aber auch deutlich größer", sagte Rosin.

Auch Holter betonte, dass Thüringen die Betreuungsqualität verbessern müsse. Dafür sei der Personalschlüssel entscheidend. Er kündigte an, gemeinsam etwa mit Elternvertretern und dem Gemeinde- und Städtebund über mögliche Einsatzfelder für das Geld aus dem "Gute-Kita-Gesetz" zu sprechen.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hatte angekündigt, mit allen 16 Bundesländern je einen Vertrag über die Ziele abzuschließen, die mithilfe des Geldes vom Bund erreicht werden sollen. Zehn Bereiche will Giffey den Ländern vorgeben, für die sie Mittel verwenden können.

Die bildungspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion, Wiebke Muhsal, kritisierte das "Gute-Kita-Gesetz" als "zentralistisches Ideologieprojekt". Sie sagte: "Die Altparteien-Politiker wollen dem Bildungsföderalismus an den Kragen." Ihrer Meinung nach soll Bildung Ländersache bleiben.

Bildungsminister Holter konterte, gerade Giffeys Plan, einzelne Vereinbarungen mit den Ländern zu schließen, wie das Geld verwendet werden soll, stärke den Förderalismus.

Nach bisherigen Plänen soll das Geld des Bundes anhand des Anteils an Kindern unter sechs Jahren an die Länder verteilt werden. Nach den Berechnungen des Thüringer Bildungsministeriums würde das für 2019 etwa 12 Millionen Euro für den Freistaat bedeuten. Im Jahr 2020 könnten demnach schon 24,5 Millionen Euro und in den Jahren 2021 und 2022 dann jeweils 49 Millionen Euro im Freistaat ankommen. Das Gesetz muss noch vom Bundestag beschlossen werden. Laut Holter soll es aber schon nächstes Jahr in Kraft treten.