Paritätsgesetz: Opposition meldet rechtliche Bedenken an

Erfurt (dpa/th) - Mit einem Paritätsgesetz wollen die Fraktionen von Linke, SPD und Grüne den Anteil von Frauen im Thüringer Landtag erhöhen. Die Abgeordneten diskutierten am Donnerstag einen Gesetzentwurf, der vorsieht, dass die Landeslisten der Parteien für Landtagswahlen künftig abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt sein sollen. Die anvisierten Änderungen sollen nach bisherigen Plänen ab 2020 gelten - also erst nach der anstehenden Landtagswahl am 27. Oktober. Die Opposition lehnt den Entwurf ab.

Grünen-Fraktionschef Dirk Adams sagte, dass sich auch 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts die Parteien noch nicht selbst darum kümmerten, Frauen paritätisch auf die Landeslisten aufzunehmen. In der Politik dominiere immer noch der männliche Blick. Ihm sei bewusst, dass der vorliegende Entwurf für ein Paritätsgesetz nur ein "kleiner Baustein" sei.

Eine frühere Version des Gesetzentwurfes war deutlich weitreichender als die aktuelle. Sie hätte unter anderem die Halbierung der Wahlkreise im Freistaat vorgesehen.

In der Landtagsdebatte über den aktuellen Entwurf meldeten CDU und AfD verfassungsrechtliche Bedenken an. Zudem sehe man die Einmischung in innerparteiliche Belange kritisch, sagte der CDU-Abgeordnete Jörg Kellner. Er monierte, dass auch Linke, SPD und Grüne ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht würden - etwa bei der Aufstellung von Listen für Kreistagswahlen. Adams nannte diesen Vergleich "grotesk", da es in dem Gesetz um Landeslisten gehe.

AfD-Fraktionschef Björn Höcke warf der Regierungskoalition eine Umdeutung von Verfassungsbegriffen vor. So werde aus Gleichberechtigung paritätische Gleichheit, sagte Höcke.

Die SPD-Abgeordnete Dorothea Marx sagte, es gebe einen Handlungsauftrag, die Gleichstellung von Mann und Frau in allen Bereichen des öffentlichen Lebens zu fördern. "Wir wollen diese Gleichheit befördern, nachdem es von alleine nicht funktioniert hat", sagte Marx.

Der Thüringer Landtag hat nach Angaben der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg mit mehr als 40 Prozent bundesweit den höchsten Frauenanteil in einem Landesparlament.